Противопожарная штора в супермаркете, г. Екатеринбург ТЦ Плаза
Мы часто вспоминаем запах хлеба из детства, вкус «Докторской» колбасы, а ведь раньше это были отдельные продуктовые палатки или рынок с большим количеством павильонов.
Вот уже более 18 лет компания «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ» известна под маркой «FireTechnics» является надежным Российским производителем противопожарных и противодымных штор. Основным направлением деятельности является производство, поставка и монтаж, а также сервисное обслуживание противопожарных систем с различной степенью огнестойкости. Вся продукция компании сертифицирована согласно требований Законодательства РФ.
Противопожарные автоматические шторы предназначены разделять помещения на отсеки и не допускать распространения по всему зданию, тем самым защищая людей и материальные ценности от огня и дыма. При срабатывании тревоги (размыкании «сухого контакта») штора опускается и перекрывает проем, скорость опускания составляет 0,15 м/с. В случае отключения электроснабжения система сохраняет функциональность при условии установки блока управления с ИБП и аккумулятором. Применение противопожарных занавесов:
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Компания обладает собственными производственными мощностями, что позволяет выполнять проекты в четко согласованные с Заказчиком сроки и высоким качеством.
Компания готова выполнить доставку продукции, как собственным транспортом, так и с помощью транспортной компании-партнера. Также, возможен самовывоз продукции с нашего производства.
Компания ООО «Противопожарные системы» большое внимание уделяет монтажу противопожарных и противодымных штор, поэтому данную работу выполняют специалисты с многолетним опытом, которые регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию в собственном учебном центре. Компания и специалисты имеют все необходимые разрешения, сертификаты и лицензии на осуществление монтажных и пусконаладочных работ такого вида продукции.
На всю продукцию мы предоставляем гарантию 1 год.
При заключении договора с компанией-производителем на гарантийное обслуживание мы готовы предложить гарантию на 5 лет, что является серьезным сроком на такой вид продукции, и является гарантией качества и надежности продукции.
Мы часто вспоминаем запах хлеба из детства, вкус «Докторской» колбасы, а ведь раньше это были отдельные продуктовые палатки или рынок с большим количеством павильонов.
При возникновении пожара внутри объекта с лифтом, возникает опасность задымления шахт, кабин, блокировки людей, находящихся в них, из-за повреждения оборудования.
Благодаря продуманной конструкции противопожарные и противодымные шторы универсальны по целевому использованию-они могут быть установлены в любых проемах, независимо от их расположения и размеров, применяются для зонирования помещений большой площади,ограждения сегмента производственной линии, например, части конвейера и зоны технологического процесса. Наша компания отвечает всем пожарным нормам и требованиям, а высококвалифицированный персонал выполняет свою работу быстро и качественно, что позволяет сохранить доверие со стороны клиентов. Поставка и монтаж противопожарной шторы «FireTechnics» EI60 (без орошения) город Москва интернет — магазин «LAMODA».
"Выполненная работу компании «Противопожарные системы» впечатлила меня на нескольких уровнях. Нам понравился весь процесс, и ребята проделали большую работу. Нам быстро установили "новые идеи" в сфере противопожарных штор, и все наши вопросы были предупреждены!”
Александр, ТЦ «АШАН»
"Быстро, качественно, противопожарные шторы для нашего паркинга - отличный вариант безопасности. Рекомендую 100%!”
Иван, Автопаркинг
“Прошло несколько лет с момента установки противопожарных штор от компании «Противопожарные системы», гарантийное обслуживание так и не понадобилось, что очень приятно, Спасибо!”
Евгений, Компания «ИКЕА»