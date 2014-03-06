Добро пожаловать!

О компании

Вот уже более 18 лет компания «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ» известна под маркой «FireTechnics» является надежным Российским производителем противопожарных и противодымных штор. Основным направлением деятельности является производство, поставка и монтаж, а также сервисное обслуживание противопожарных систем с различной степенью огнестойкости. Вся продукция компании сертифицирована согласно требований Законодательства РФ.

Наши преимущества

  • ✓ вся предлагаемая продукция сертифицирована, проходит контроль качества на всех этапах производства;
  • ✓ абсолютная экологичность;
  • ✓ доступные цены;
  • ✓ высококвалифицированный персонал, гарантирующий безупречную установку без повреждений конструкций;
  • ✓ лицензия МЧС и СРО;
  • ✓ индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • ✓ выезд замерщика

Каталог

Противопожарные Шторы

Противопожарные автоматические шторы предназначены разделять помещения на отсеки и не допускать распространения по всему зданию, тем самым защищая людей и материальные ценности от огня и дыма. При срабатывании тревоги (размыкании «сухого контакта») штора опускается и перекрывает проем, скорость опускания составляет 0,15 м/с. В случае отключения электроснабжения система сохраняет функциональность при условии установки блока управления с ИБП и аккумулятором. Применение противопожарных занавесов:

  • парковка;
  • многофункциональный комплекс;
  • торгово-развлекательные центры;
  • административно-хозяйственные здания;
  • учебно-оздоровительные центры;
Противопожарные шторы ei 60
Запросить монтажную схему и подробную информацию
Противопожарные шторы EI 120; EI 180
Запросить монтажную схему и подробную информацию
Дымозащитные шторы E 120
Запросить монтажную схему и подробную информацию
Противопожарные шторы «Гармошка»
Запросить монтажную схему и подробную информацию

"Мы выполняем свою работу наилучшим из известных нам способов"

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕШТОРЫ.РФ

Наши работы

Факты о нас

Более

Выполненных проекта

Более

Благодарностей клиентов
Лет успешной работы
Год гарантии на продукцию

Услуги

Собственное производство

Собственное производство

Компания обладает собственными производственными мощностями, что позволяет выполнять проекты в четко согласованные с Заказчиком сроки и высоким качеством.

Доставка

Доставка

Компания готова выполнить доставку продукции, как собственным транспортом, так и с помощью транспортной компании-партнера. Также, возможен самовывоз продукции с нашего производства.

Монтаж

Монтаж

Компания ООО «Противопожарные системы» большое внимание уделяет монтажу противопожарных и противодымных штор, поэтому данную работу выполняют специалисты с многолетним опытом, которые регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию в собственном учебном центре. Компания и специалисты имеют все необходимые разрешения, сертификаты и лицензии на осуществление монтажных и пусконаладочных работ такого вида продукции.

Гарантийное обслуживание

Гарантийное обслуживание

На всю продукцию мы предоставляем гарантию 1 год.

Сервисное обслуживание

Сервисное обслуживание

При заключении договора с компанией-производителем на гарантийное обслуживание мы готовы предложить гарантию на 5 лет, что является серьезным сроком на такой вид продукции, и является гарантией качества и надежности продукции.

Сертификаты / Лицензии / Свидетельства

Новости

Противопожарные шторы для конвейерных линий

Противопожарные шторы для конвейерных линий

15.05.2020

Благодаря продуманной конструкции противопожарные и противодымные шторы универсальны по целевому использованию-они могут быть установлены в любых проемах, независимо от их расположения и размеров, применяются для зонирования помещений большой площади,ограждения сегмента производственной линии, например, части конвейера и зоны технологического процесса. Наша компания отвечает всем пожарным нормам и требованиям, а высококвалифицированный персонал выполняет свою работу быстро и качественно, что позволяет сохранить доверие со стороны клиентов. Поставка и монтаж противопожарной шторы «FireTechnics» EI60 (без орошения) город Москва интернет — магазин «LAMODA».

Все новости

Противопожарныешторы.рф:

«На всех фото и видео материалах сайта представлены объекты, на которых устанавливалась продукция компании.»

Отзывы

Контакты

Контактная информация











Я прочитал и согласен с Политикой конфиденциальности