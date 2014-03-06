Габариты Ширина, макс.: 8 м Высота, макс.: 6 м

Короб (глубина*высота)

Выполнен из оцинкованной стали 1,5мм. С обоих концов корпус закрыт крышками с целью придания контуру герметичности, а также для восприятия крутящего момента двигателя. 150*150 мм 200*220 мм

При высоте менее 4 м При высоте более 4 м

Полотно для получения высокой стойкости при воздействии больших температур, используется стекловолокно (производство Германия), обеспечивая надежную защиту. Ткань сертифицирована как негорючая и нетоксичная. Материал: Firetex 600

Вес ткани / Вес с покрытием: 435г/м² / 455г/м²

Толщина материала: 0,40 мм

Направляющие в стандартном исполнении не требуют установки боковых направляющих шин. В особых случаях по желанию заказчика, установка направляющих возможна. Монтаж направляющих

Внакладку (по желанию заказчика) В проем (по желанию заказчика)

Блок управления используемый в дымозащитных шторах, без орошения водой, применяется в двух видах: N-AES N-AES-PP